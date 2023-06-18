"Опозорились репортажем": Минкульт заявил об элементах роспропаганды в сюжете французского телеканала
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Французский телеканал TF1 опозорился репортажем с позиций российских захватчиков в Украине. В частности, там отсутствует упоминание о том, что российские военные осуществляют агрессию против Украины и находятся наоккупированной территории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.
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«Французский телеканал TF1 опозорился репортажем с позиций российских оккупантов в Украине. Сюжет выложили на Youtube-канале 15 июня, его просмотрели уже более 130 тысяч раз», - говорится в сообщении.
Центр стратегических коммуникаций фиксирует в сюжете сразу несколько элементов роспропаганды:
· отсутствие упоминаний о том, что российские военные осуществляют агрессию против Украины и находятся на оккупированной территории;
· один из героев сюжета рассказывает о том, как оккупанты готовятся к украинскому контрнаступлению;
· в сюжете есть эпизоды, где оккупанты ведут огонь из пулемета, ракетной установки и самолета - вероятно, что по украинским позициям;
· также оккупанты хвастаются оружием, которым планируют убивать украинских солдат.
Как напоминают в Минкульте, в апреле телеканал France 24 тоже выпустил сюжет о том, как оккупанты учатся убивать украинцев. В нем был полный набор штампов роспропаганды. Тогда телеканалу пришлось извиняться и удалять сюжет.
Дополнение
Французский телеканал TF1 снял и выпустил репортаж с позиций оккупантов на территории Украины. В МИД Украины резко отреагировали и отметили, что материал "пробивает новое дно журналистики".