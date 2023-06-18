"Опозорились репортажем": Минкульт заявил об элементах роспропаганды в сюжете французского телеканала

Цитата

«Французский телеканал TF1 опозорился репортажем с позиций российских оккупантов в Украине. Сюжет выложили на Youtube-канале 15 июня, его просмотрели уже более 130 тысяч раз», - говорится в сообщении.

Центр стратегических коммуникаций фиксирует в сюжете сразу несколько элементов роспропаганды:

· отсутствие упоминаний о том, что российские военные осуществляют агрессию против Украины и находятся на оккупированной территории;

· один из героев сюжета рассказывает о том, как оккупанты готовятся к украинскому контрнаступлению;

· в сюжете есть эпизоды, где оккупанты ведут огонь из пулемета, ракетной установки и самолета - вероятно, что по украинским позициям;

· также оккупанты хвастаются оружием, которым планируют убивать украинских солдат.

Как напоминают в Минкульте, в апреле телеканал France 24 тоже выпустил сюжет о том, как оккупанты учатся убивать украинцев. В нем был полный набор штампов роспропаганды. Тогда телеканалу пришлось извиняться и удалять сюжет.

Дополнение

Французский телеканал TF1 снял и выпустил репортаж с позиций оккупантов на территории Украины. В МИД Украины резко отреагировали и отметили, что материал "пробивает новое дно журналистики".