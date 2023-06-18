"Зганьбилися репортажем": Мінкульт заявив про елементи роспропаганди в сюжеті французького телеканалу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Французький телеканал TF1 зганьбився репортажем з позицій російських загарбників в Україні. Зокрема, там відсутня згадка про те, що російські військові здійснюють агресію проти України та знаходяться на окупованій території. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
Цитата
«Французький телеканал TF1 зганьбився репортажем з позицій російських окупантів в Україні. Сюжет виклали на Youtube-каналі 15 червня, його переглянули вже понад 130 тисяч раз», - йдеться в повідомленні.
Центр стратегічних комунікацій фіксує у сюжеті одразу декілька елементів роспропаганди:
· відсутність згадок про те, що російські військові здійснюють агресію проти України та знаходяться на окупованій території;
· один із героїв сюжету розповідає про те, як окупанти готуються до українського контрнаступу;
· у сюжеті є епізоди, де окупанти ведуть вогонь з кулемета, ракетної установки та літака - ймовірно, що по українським позиціям;
· також окупанти хизуються зброєю, якою планують вбивати українських солдат.
Як нагадують в Мінкульті, у квітні телеканал France 24 теж випустив сюжет про те, як окупанти навчаються вбивати українців. У ньому був повний набір штампів роспропаганди. Тоді телеканалу довелось вибачатися та видаляти сюжет.
Доповнення
Французький телеканал TF1 зняв і випустив репортаж з позицій окупантів на території України. У МЗС України різко відреагували і зазначили, що матеріал "пробиває нове дно журналістики".