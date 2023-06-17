Французький телеканал показав репортаж з позицій окупантів на території України: у МЗС зявили про "нове дно журналістики"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Французький телеканал TF1 зняв і випустив репортаж з позицій окупантів на території України. У МЗС України різко відреагували і зазначили, що матеріал "пробиває нове дно журналістики", передає УНН.
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"Репортаж TF1 про російські війська, які знищують міста на окупованих територіях України, пробиває нове дно журналістики. Вони славлять так звану могутність російської армії. Це неповага до тих, кого ця армія вбила", - зазначив речник українського МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.
Крім того, за словами Ніколенка, знімальна група TF1 відвідувала окуповані території, порушуючи закони України.
Додамо
Телеканал TF1 опублікував на своєму YouTube-каналі репортаж із позицій військових рф на окупованих територіях України.
На відео російські військові розповіли, що і як використовують проти ЗСУ. Разом з тим, репортер не дає інформації глядачу про те, що російські війська є окупаційними, а сама рф - країною-агресором.