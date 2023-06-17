Французский телеканал показал репортаж с позиций оккупантов на территории Украины: в МИДе заявили о "новом дне журналистики"

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"Репортаж TF1 о российских войсках, уничтожающих города на оккупированных территориях Украины, пробивает новое дно журналистики. Они славят так называемое могущество российской армии. Это неуважение к тем, кого эта армия убила", - отметил представитель украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Twitter.

Кроме того, по словам Николенко, съемочная группа TF1 посещала оккупированные территории, нарушая законы Украины.

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Телеканал TF1 опубликовал на своем YouTube-канале репортаж с позиций военных рф на оккупированных территориях Украины.

На видео российские военные рассказали, что и как используют против ВСУ. Вместе с тем, репортер не дает информации зрителю о том, что российские войска являются оккупационными, а сама рф - страной-агрессором.