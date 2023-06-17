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Французский телеканал показал репортаж с позиций оккупантов на территории Украины: в МИДе заявили о "новом дне журналистики"

Киев • УНН

 • 1384954 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Французский телеканал TF1 снял и выпустил репортаж с позиций оккупантов на территории Украины. В МИД Украины резко отреагировали и отметили, что материал "пробивает новое дно журналистики", передает УНН.

Французский телеканал показал репортаж с позиций оккупантов на территории Украины: в МИДе заявили о "новом дне журналистики"

Цитата

"Репортаж TF1 о российских войсках, уничтожающих города на оккупированных территориях Украины, пробивает новое дно журналистики. Они славят так называемое могущество российской армии. Это неуважение к тем, кого эта армия убила", - отметил представитель украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Twitter.

Кроме того, по словам Николенко, съемочная группа TF1 посещала оккупированные территории, нарушая законы Украины.

Добавим

Телеканал TF1 опубликовал на своем YouTube-канале репортаж с позиций военных рф на оккупированных территориях Украины.

На видео российские военные рассказали, что и как используют против ВСУ. Вместе с тем, репортер не дает информации зрителю о том, что российские войска являются оккупационными, а сама рф - страной-агрессором.

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