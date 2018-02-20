Зеркаль спрогнозировала, как РФ отреагирует на меморандум Украины в Гааге

"Есть два варианта развития событий. Первый вариант - когда дело не делится на две фазы и идет по обычному рассмотрению - по сути и по юрисдикции вместе. И на это у русских есть девять месяцев для подготовки меморандума, так же, как у нас было, начиная с сегодняшнего дня (19 февраля - ред.). И есть другой вариант, и мы считаем, что этот вариант и будет применен, они могут в течение трех месяцев подать свои возражения относительно отсутствия юрисдикции у трибунала рассматривать это дело", - подчеркнула Е.Зеркаль.

По ее словам, несмотря на выборы и на все, что происходит в РФ, украинская сторона понимает, что это более вероятный сценарий.

"Если они идут по этому сценарию, то у них есть три месяца для подготовки возражений - это 19 мая. После этого Украине также предоставляется три месяца на подготовку контраргументов по юрисдикции, затем стороны еще обмениваются дополнительной информацией, на основании того, что они получили друг от друга. И уже арбитраж определяет дату, когда будет слушание, сколько оно продлится, а после слушания определяет, сколько ему нужно времени на то, чтобы принять решение. То есть это 2019 год, я так понимаю, именно в 2019 году мы выйдем на какой-то результат по юрисдикции, если россияне выберут именно этот путь... Для нас очень важна юрисдикционная фаза, потому что она будет определять наши дальнейшие шаги", - указала она.

Напомним, Украина подала меморандум в арбитражном производстве против РФ по морскому праву.