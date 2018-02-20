Зеркаль спрогнозувала, як РФ відреагує на меморандум України в Гаазі

"Є два варіанти розвитку подій. Перший варіант – коли справа не поділяється на дві фази і йде за звичайним розглядом – по суті і по юрисдикції разом. І на це в росіян є дев'ять місяців для підготовки меморандуму, так само, як у нас було, починаючи від сьогодні (19 лютого - ред.). І є інший варіант, і ми вважаємо, що цей варіант і буде застосований, вони можуть протягом трьох місяців подати свої заперечення щодо відсутності юрисдикції у трибуналу розглядати цю справу", – наголосила О.Зеркаль.

З її слів, зважаючи на вибори і на все, що відбувається у РФ, українська сторона розуміє, що це більш імовірний сценарій.

"Якщо вони ідуть за цим сценарієм, то в них є три місяці для підготовки заперечень – це 19 травня. Після цього Україні також надається три місяці на підготовку контраргументів по юрисдикції, потім сторони ще обмінюються додатковою інформацією, на підставі того, що вони отримали одна від одної. І вже арбітраж визначає дату, коли буде слухання, скільки воно триватиме, а після слухання визначає, скільки йому потрібно часу на те, аби прийняти рішення. Тобто це 2019 рік, я так розумію, саме в 2019-му році ми вийдемо на якийсь результат по юрисдикції, якщо росіяни оберуть саме цей шлях... Для нас дуже важлива юрисдикційна фаза, бо вона визначатиме наші подальші кроки", - вказала вона.

Нагадаємо, Україна подала меморандум в арбітражному провадженні проти РФ щодо морського права.