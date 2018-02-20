Зеркаль: полностью удовлетворить интересы венгров в языковом вопросе мы не можем
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Украина не может полностью удовлетворить интересы венгерского сообщества в языковом вопросе. Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, передает УНН.
"Мы, к сожалению, потеряли очень много времени, когда мы не занимались языковым вопросом на протяжении 25 лет. Без кризиса психологического восприятия решить этот вопрос невозможно. Мы понимаем, чего мы хотим достичь. Конечно, удовлетворить интересы и позиции, которые высказываются венгерским сообществом, мы не можем. У нас есть интересы развития государства, и развитие государства зависит от развития языка", - заявила Зеркаль.
Как известно, Венгрия призывает Украину "приостановить исполнение Закона об образовании, а не проводить международную кампанию лжи", пока не будет достигнута договоренность с закарпатскими венграми о всех деталях закона.