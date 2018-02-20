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Зеркаль: повністю задовольнити інтереси угорців в мовному питанні ми не можемо

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Україна не може повністю задовольнити інтереси угорського співтовариства в мовному питанні. Про це в ефірі "5 каналу" заявила заступниця голови МЗС України Олена Зеркаль, передає УНН

“Ми, на жаль, втратили дуже багато часу, коли ми не займалися мовним питанням упродовж 25 років. Без кризи психологічного сприйняття вирішити це питання неможливо. Ми розуміємо, чого ми хочемо досягти. Звичайно, задовольнити повністю інтереси та позиції, які висловлюються угорським співтовариством, ми не можемо. У нас є інтереси розвитку держави, і розвиток держави залежить від розвитку мови”, — заявила Зеркаль.

Як відомо, Угорщина закликає Україну “призупинити виконання Закону про освіту, а не проводити міжнародну кампанію брехні”, доки не буде досягнуто домовленості із закарпатськими угорцями про всі деталі закону.

Українські Національні Новини

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