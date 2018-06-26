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Зеркаль назвала условия, при которых Украина согласится на "Северный поток-2"

Зеркаль назвала условия, при которых Украина согласится на "Северный поток-2"

Киев  •  УНН

 • 19469 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Если российский газопровод "Северный поток-2" будет работать в соответствии с европейским законодательством, его работа не будет вредить транзиту газа через Украину - тогда такой проект может считаться приемлемым. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль во время панельной дискуссии в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Это вопрос нашей безопасности, и мы продолжаем настаивать на том, что "Северный поток-2", по-прежнему является вопросом безопасности не только для Украины, но и для всей Европы. Не только из-за факта агрессии в России, но и потому, что мы продолжаем говорить о солидарности", - отметила Зеркаль.

Как отметила заместитель министра, немецкие партнеры Украины утверждают, что "Северный Поток-2" - это чисто коммерческий проект. Впрочем, по ее словам, "Северный поток" также был представлен как коммерческий проект, который не мог бы повлиять на российский транзит через территорию Украины. Но, она отметила, все было совсем наоборот.

"Имеем ли мы с "Северным потоком-2" план B - это такой философский вопрос. Конечно, мы думаем о возможности плана B, впрочем, если российский трубопровод будет работать на тех же условиях - условиях, рекомендованных по всей Европе для всех европейских трубопроводов, когда европейское законодательство будет распространено на "Северный поток-2", а Украина станет частью европейского внутреннего газового рынка. Следовательно, в тех же всеобъемлющих и понятных условиях, где "Газпром", "Роснефть" или другие смогут поставлять газ так, как делают это другие трубопроводы, на том же участке, на котором они могли бы доставить газ через Украину ... это будет приемлемый вариант", - сказала Зеркаль.

Ранее Дания предложила обсудить "Северный поток-2" на общеевропейском уровне.

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