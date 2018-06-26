Зеркаль назвала умови, за яких Україна погодиться на “Північний потік-2”

“Це є питанням нашої безпеки, і ми продовжуємо наполягати на тому, що "Північний потік-2", як і раніше, є питанням безпеки не тільки для України, а й для всієї Європи. Не тільки через факт агресії в Росії, а й тому, що ми продовжуємо говорити про солідарність”, — наголосила Зеркаль.

Як зазначила заступник міністра, німецькі партнери України стверджують, що "Північний Потік-2" — це суто комерційний проект. Втім, за її словами, “Північний потік” також був представлений як комерційний проект, який не міг би вплинути на російський транзит через територію України. Але, вона зазначила, все було зовсім навпаки.

“Чи з "Північним потоком-2“ ми маємо план B — це таке філософське питання. Звичайно, ми думаємо про можливість плану B, втім, якщо російський трубопровід буде працювати на тих самих умовах — умовах, які рекомендовані всією Європою для всіх європейських трубопроводів, коли європейське законодавство буде поширено на "Північний потік-2", а Україна стане частиною європейського внутрішнього газового ринку. Отже, в тих самих всеосяжних та зрозумілих умовах, де „"Газпром“, "Роснефть" або інші матимуть можливість постачати газ так, як роблять це будь-які трубопроводи, на тій же ділянці, на якій вони могли б доставити газ через Україну... це буде прийнятний варіант”, — сказала Зеркаль.

Раніше Данія запропонувала обговорити "Північний потік-2" на загальноєвропейському рівні.