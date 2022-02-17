Земли Тарутинского полигона вернули военным через суд
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Земли Тарутинского полигона (Одесская область) площадью более 350 га возвращены Минобороны Украины. Соответствующий иск Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере удовлетворил Хозяйственный суд Одесской области, сообщает УНН.
Детали
Признано незаконным и отменено решение Бородинского поселкового совета Болградского района Одесской области, которым четыре земельных участка общей площадью более 350 га были незаконно переданы в коммунальную собственность. Земля истребована в пользу государства в лице Министерства обороны Украины.
Стоимость возвращенных участков составляет более миллиона гривен.
В ноябре 2021 года Минобороны восстановило право постоянного пользования 16 земельными участками, общей площадью 1,5 тыс. га на сумму свыше 100 млн грн, незаконно выведенных с территории Тарутинского полигона местными властями.
Отметим, что в 2006 году земельные участки бывшего Тарутинского общевойскового полигона переданы Тарутинской райадминистрацией фермерскому хозяйству в долгосрочную аренду для выращивания сельскохозяйственной продукции.
Тарутинский полигон был создан в 1946 году в период, когда Одесским военным округом командовал маршал Георгий Жуков. Последние учения здесь проводились в 2002 году. В 2004 году воинскую часть полигона расформировали.