Землі Тарутинського полігону повернули військовим через суд
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Землі Тарутинського полігону (Одеська область) площею понад 350 га повернуто Міноборони України.
Відповідний позов Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері задовольнив Господарський суд Одеської області, повідомляє УНН.
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Визнано незаконним та скасовано рішення Бородинської селищної ради Болградського району Одеської області, яким чотири земельні ділянки загальною площею понад 350 га було незаконно передано у комунальну власність. Землю витребували на користь держави в особі Міністерства оборони України.
Вартість повернутих дільниць становить понад мільйон гривень.
У листопаді 2021 року Міноборони відновило право постійного користування 16 земельними ділянками загальною площею 1,5 тис. га на суму понад 100 млн грн, незаконно виведених з території Тарутинського полігону місцевою владою.
Зазначимо, що у 2006 році земельні ділянки колишнього Тарутинського загальновійськового полігону передані Тарутинською райадміністрацією фермерському господарству у довгострокову оренду для вирощування сільськогосподарської продукції.
Тарутинський полігон був створений у 1946 році у період, коли Одеським військовим округом командував маршал Георгій Жуков. Останні навчання тут проводили у 2002 році. 2004 року військову частину полігону розформували.