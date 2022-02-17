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Шахед-136

Землі Тарутинського полігону повернули військовим через суд

Землі Тарутинського полігону повернули військовим через суд

Київ • УНН

 • 59747 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Землі Тарутинського полігону (Одеська область) площею понад 350 га повернуто Міноборони України.
Відповідний позов Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері задовольнив Господарський суд Одеської області, повідомляє УНН

Деталі

Визнано незаконним та скасовано рішення Бородинської селищної ради Болградського району Одеської області, яким чотири земельні ділянки загальною площею понад 350 га було незаконно передано у комунальну власність. Землю витребували на користь держави в особі Міністерства оборони України.

Вартість повернутих дільниць становить понад мільйон гривень.

У листопаді 2021 року Міноборони відновило право постійного користування 16 земельними ділянками загальною площею 1,5 тис. га на суму понад 100 млн грн, незаконно виведених з території Тарутинського полігону місцевою владою.

Зазначимо, що у 2006 році земельні ділянки колишнього Тарутинського загальновійськового полігону передані Тарутинською райадміністрацією фермерському господарству у довгострокову оренду для вирощування сільськогосподарської продукції.

Тарутинський полігон був створений у 1946 році у період, коли Одеським військовим округом командував маршал Георгій Жуков. Останні навчання тут проводили у 2002 році. 2004 року військову частину полігону розформували.

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