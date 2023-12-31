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zemletryasenie-v-indonezii-magnitudoi-48

Землетрясение в Индонезии магнитудой 4,8

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 15:28  •  6251 просмотра

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На Западной Яве, Индонезия, произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов с эпицентром вблизи Сумеданга, жертв не зафиксировано.

Индонезийскую провинцию Западная Ява всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает геофизическое агентство страны BMKG, передает УНН.

Детали

По данным географического агентства эпицентр землетрясения находился в 2 км (1,25 мили) к северо-востоку от Сумеданга в провинции Западная Ява.

В агентстве также добавили, что колебания земли зафиксировали на глубине 5 км.

Сообщений о разрушениях или погибших не поступало не поступало.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Новости Мира
Землетрус в Індонезії магнітудою 4,8
Earthquake in Indonesia with a magnitude of 4.8
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Землетрясение в Индонезии магнитудой 4,8

На Западной Яве, Индонезия, произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов с эпицентром вблизи Сумеданга, жертв не зафиксировано.

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