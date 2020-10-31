Землетрясение в Турции: украинская делегация в ТКГ выразила соболезнования послу ОБСЕ

"Украинская делегация выражает свои соболезнования лично Главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератору Рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Послу Яшару Халиту Чевику, в связи с жертвами землетрясения в Турции", - говорится в сообщении украинской делегации в Facebook.

Напомним, что 30 октября в Турции произошло землетрясение, число жертв возросло до 25.