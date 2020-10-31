Землетрясение в Турции: украинская делегация в ТКГ выразила соболезнования послу ОБСЕ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 42740 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 64793 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 112814 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100065 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117238 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94794 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100374 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103361 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101719 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101419 просмотра

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Землетрясение в Турции: украинская делегация в ТКГ выразила соболезнования послу ОБСЕ

Землетрясение в Турции: украинская делегация в ТКГ выразила соболезнования послу ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 16912 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе выразила соболезнования главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшару Халиту Чевику в связи с землетрясением в Турции, унесшем жизни более двух десятков человек, передает УНН.

"Украинская делегация выражает свои соболезнования лично Главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератору Рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Послу Яшару Халиту Чевику, в связи с жертвами землетрясения в Турции", - говорится в сообщении украинской делегации в Facebook.

Напомним, что 30 октября в Турции произошло землетрясение, число жертв возросло до 25.

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