Землетрясение в Турции: украинская делегация в ТКГ выразила соболезнования послу ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе выразила соболезнования главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшару Халиту Чевику в связи с землетрясением в Турции, унесшем жизни более двух десятков человек, передает УНН.
"Украинская делегация выражает свои соболезнования лично Главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератору Рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Послу Яшару Халиту Чевику, в связи с жертвами землетрясения в Турции", - говорится в сообщении украинской делегации в Facebook.
Напомним, что 30 октября в Турции произошло землетрясение, число жертв возросло до 25.