Землетрус у Туреччині: українська делегація в ТКГ висловила співчуття послу ОБСЄ

“Українська делегація висловлює свої співчуття особисто Главі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ В Україні, модератору Робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Послу Яшару Халіту Чевіку, у зв’язку із жертвами землетрусу в Туреччині”, - йдеться в повідомленні Української делегації у Facebook.

Нагадаємо, що 30 жовтня в Туреччині стався землетрус, кількість жертв зросла до 25.