Землетрус у Туреччині: українська делегація в ТКГ висловила співчуття послу ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Українська делегація в Тристоронній контактній групі висловила співчуття Главі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ В Україні Яшару Халіту Чевіку у зв’язку із землетрусом у Туреччині, який забрав життя близько більше двох десятків людей, передає УНН.
“Українська делегація висловлює свої співчуття особисто Главі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ В Україні, модератору Робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Послу Яшару Халіту Чевіку, у зв’язку із жертвами землетрусу в Туреччині”, - йдеться в повідомленні Української делегації у Facebook.
Нагадаємо, що 30 жовтня в Туреччині стався землетрус, кількість жертв зросла до 25.