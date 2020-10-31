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Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 100077 перегляди

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Землетрус у Туреччині: українська делегація в ТКГ висловила співчуття послу ОБСЄ

Землетрус у Туреччині: українська делегація в ТКГ висловила співчуття послу ОБСЄ

Київ • УНН

 • 16916 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Українська делегація в Тристоронній контактній групі висловила співчуття Главі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ В Україні Яшару Халіту Чевіку у зв’язку із землетрусом у Туреччині, який забрав життя близько більше двох десятків людей, передає УНН.

“Українська делегація висловлює свої співчуття особисто Главі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ В Україні, модератору Робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Послу Яшару Халіту Чевіку, у зв’язку із жертвами землетрусу в Туреччині”, - йдеться в повідомленні Української делегації у Facebook.

Нагадаємо, що 30 жовтня в Туреччині стався землетрус, кількість жертв зросла до 25.

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