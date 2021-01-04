Землетрясение на Закарпатье не привело к негативным последствиям - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Землетрясение, произошедшее на Закарпатье накануне, обошлось без негативных последствий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"3 января в 00:08 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона было зафиксировано подземный толчок без негативных последствий магнитудой около 1,8 балла (не ощущается на поверхности человеком) в районе селе Барбово Мукачевского района", - говорится в сообщении.
Напомним, у cела Барбово Мукачевского района Закарпатской области произошло небольшое землетрясение.