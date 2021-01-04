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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Землетрясение на Закарпатье не привело к негативным последствиям - ГСЧС

Киев • УНН

 • 13646 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Землетрясение, произошедшее на Закарпатье накануне, обошлось без негативных последствий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Землетрясение на Закарпатье не привело к негативным последствиям - ГСЧС

"3 января в 00:08 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона было зафиксировано подземный толчок без негативных последствий магнитудой около 1,8 балла (не ощущается на поверхности человеком) в районе селе Барбово Мукачевского района", - говорится в сообщении.

Напомним, у cела Барбово Мукачевского района Закарпатской области произошло небольшое землетрясение.

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