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Землетрус на Закарпатті не призвів до негативних наслідків - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Землетрус, який стався на Закарпатті напередодні, обійшовся без негативних наслідків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Землетрус на Закарпатті не призвів до негативних наслідків - ДСНС

"3 січня о 00:08 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх без негативних наслідків магнітудою близько 1,8 бала (не відчувається на поверхні людиною) в районі селі Барбово Мукачівського району", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, біля cела Барбово Мукачівського району Закарпатської області стався невеличкий землетрус

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