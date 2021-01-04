Землетрус на Закарпатті не призвів до негативних наслідків - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Землетрус, який стався на Закарпатті напередодні, обійшовся без негативних наслідків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"3 січня о 00:08 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх без негативних наслідків магнітудою близько 1,8 бала (не відчувається на поверхні людиною) в районі селі Барбово Мукачівського району", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, біля cела Барбово Мукачівського району Закарпатської області стався невеличкий землетрус.