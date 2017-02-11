Землетрясение на Филиппинах: погибли три человека

Землетрясение было зафиксировано в 14.03 по времени UTC (17.03 мск). Эпицентр располагался в двух километрах к юго-западу от города Талисай.

Военные сообщили о трех жертвах стихии, однако дальнейшие подробности пока неизвестны. Как сообщается, представитель местной службы гражданской обороны Эйприл Санчез заявила о семи раненых в провинции Суригао.

"Пока нет информации, сколько еще, поскольку произошли сбои в подаче электроэнергии", - сказала Е.Санчез.