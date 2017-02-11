Землетрус на Філіппінах: загинули троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Щонайменше троє людей загинули внаслідок землетрусу на Філіппінах, ще сім постраждали, повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Землетрус було зафіксовано в 14.03 по часу UTC (17.03 мск). Епіцентр розташовувався в двох кілометрах на північний захід від міста Талисай.
Військові повідомили про трьох жертв стихії, однак подальші подробиці поки невідомі. Як повідомляється, представник місцевої служби цивільної оборони Ейпріл Санчез заявила про сімох поранених в провінції Сурігао.
“Поки немає інформації, скільки ще, оскільки відбулися збої в подачі електроенергії”, — сказала Е.Санчез.