Землетрясение магнитудой 5 произошло в Юго-Западном Китае

По его данным, землетрясение было зафиксировано в 01:44 по местному времени (20:44 по Киеву). Очаг залегал на глубине 7 км в уезде Тунхай, эпицентр находился в 30 км к юго-востоку от города Юйси (2,3 млн жителей). К настоящему времени в этом районе зафиксировано более 60 афтершоков.

По данным Центрального телевидения Китая, по меньшей мере пять человек пострадали. Зафиксированы повреждения нескольких зданий, местные власти оценивают полный ущерб от удара стихии.

Землетрясение магнитудой 5 произошло в субботу в районе островного государства Фиджи в юго-западной части Тихого океана. Об этом УНН сообщал со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.