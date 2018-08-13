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Землетрясение магнитудой 5 произошло в Юго-Западном Китае

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Подземные толчки магнитудой 5 баллов были зафиксированы в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, информирует УНН.

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Юго-Западном Китае

По его данным, землетрясение было зафиксировано в 01:44 по местному времени (20:44 по Киеву). Очаг залегал на глубине 7 км в уезде Тунхай, эпицентр находился в 30 км к юго-востоку от города Юйси (2,3 млн жителей). К настоящему времени в этом районе зафиксировано более 60 афтершоков.

По данным Центрального телевидения Китая, по меньшей мере пять человек пострадали. Зафиксированы повреждения нескольких зданий, местные власти оценивают полный ущерб от удара стихии.

Землетрясение магнитудой 5 произошло в субботу в районе островного государства Фиджи в юго-западной части Тихого океана. Об этом УНН сообщал со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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