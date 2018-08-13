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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Землетрус магнітудою 5 стався в Південно-Західному Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Підземні поштовхи магнітудою 5 балів були зафіксовані в понеділок в південно-західній китайській провінції Юньнань. Про це повідомив Китайський сейсмологічний центр, інформує УНН.

Землетрус магнітудою 5 стався в Південно-Західному Китаї

За його даними, землетрус було зафіксовано о 01:44 за місцевим часом (20:44 за Києвом). Осередок залягав на глибині 7 км в повіті Тунхай, епіцентр знаходився в 30 км на південний схід від міста Юйсі (2,3 млн жителів). До теперішнього часу в цьому районі зафіксовано понад 60 афтершоків.

За даними Центрального телебачення Китаю, щонайменше п’ять осіб постраждали. Зафіксовані пошкодження кількох будівель, місцева влада оцінює повний збиток від удару стихії.

Землетрус магнітудою 5 стався у суботу у районі острівної держави Фіджі в південно-західній частині Тихого океану. Про це УНН повідомляв з посиланням на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

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