Землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Фиджи
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 5 произошло в субботу в районе островного государства Фиджи в юго-западной части Тихого океана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр землетрясения, которое произошло около 12:46 по киевскому времени, находился в 140 км к северо-западу от столицы Тонги Нукуалофа.
Добавим, островное государство Тонга расположено вблизи Фиджи.
По информации сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 300 км.
Напомним, количество жертв мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок, которое произошло 5 августа, достигла 387 человек.