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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Землетрус магнітудою 5 стався у районі Фіджі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 5 стався у суботу у районі острівної держави Фіджі в південно-західній частині Тихого океану. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Землетрус магнітудою 5 стався у районі Фіджі

Епіцентр землетрусу, який стався близько 12:46 за київським часом, був за 140 км на північний захід від столиці Тонги Нукуалофа.

Додамо, острівна держава Тонга розташована поблизу Фіджі.

За інформацією сейсмологічного центру, осередок підземних поштовхів залягав на глибині 300 км.

Нагадаємо, кількість жертв потужного землетрусу на індонезійському острові Ломбок, який стався 5 серпня, сягнула 387 людей.

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