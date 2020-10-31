Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Норвегии

Эпицентр стихии находился примерно в 205 км к юго-западу от населенного пункта Олонкинбюен. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, в результате землетрясения в Турции, произошедшего 30 октября, погибли по меньшей мере 24 человека, еще 804 получили ранения.