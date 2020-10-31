Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу в Норвегии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Эпицентр стихии находился примерно в 205 км к юго-западу от населенного пункта Олонкинбюен. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, в результате землетрясения в Турции, произошедшего 30 октября, погибли по меньшей мере 24 человека, еще 804 получили ранения.