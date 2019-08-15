Зеленскому предложили пустить поезда в Крым

"Прошло почти пять с половиной лет как 26.12.2014 с киевского вокзала отправился последний поезд в Симферополь. Прошло почти пять с половиной лет как с 26.12.2014 перевозками в АР Крым занимаются нелегальные перевозчики путем доставки пассажиров автобусами до административной границы с АР Крым и пересадкой в другое транспортное средство на другой стороне ", - отмечает автор петиции.

Он отмечает, что отдал свой голос на президентских выборах за Зеленского, потому что верит, что "Вы сможете изменить эту страну, наконец объединить все противоборствующие лагеря".

"Я считаю, что следует начать с малого - с транспортного сообщения. Пусть возвращение АР Крым под украинскую юрисдикцию еще за горами, и хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в АР Крым. Для этого не нужно строить новые железнодорожные пути, инфраструктура давно налажена. Просто одним указом отменить запрет и пустить поезда до начала налаживания железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019 года. Потому что если потянуть с этим еще, то там мы уже со своими поездами никому не будем нужны", - пишет автор.

Петиция была обнародована 25 июля, на сегодня она набрала 2499 голосов из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал УНН, ранее Зеленского призвали уменьшить зарплату Коболева "в 70 раз".