Зеленскому предложили пустить поезда в Крым

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 81812 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 93087 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127656 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137798 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126421 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128182 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130273 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153146 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151111 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Зеленскому предложили пустить поезда в Крым

Зеленскому предложили пустить поезда в Крым

Киев  •  УНН

 • 13473 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. На сайте Главы государства продолжается сбор подписей к петиции о возврате железнодорожного сообщения с оккупированной Автономной Республикой Крым. Соответствующая петиция по номеру № №22/066922-эп зарегистрирована на сайте Президента, передает УНН.

"Прошло почти пять с половиной лет как 26.12.2014 с киевского вокзала отправился последний поезд в Симферополь. Прошло почти пять с половиной лет как с 26.12.2014 перевозками в АР Крым занимаются нелегальные перевозчики путем доставки пассажиров автобусами до административной границы с АР Крым и пересадкой в другое транспортное средство на другой стороне ", - отмечает автор петиции.

Он отмечает, что отдал свой голос на президентских выборах за Зеленского, потому что верит, что "Вы сможете изменить эту страну, наконец объединить все противоборствующие лагеря".

"Я считаю, что следует начать с малого - с транспортного сообщения. Пусть возвращение АР Крым под украинскую юрисдикцию еще за горами, и хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в АР Крым. Для этого не нужно строить новые железнодорожные пути, инфраструктура давно налажена. Просто одним указом отменить запрет и пустить поезда до начала налаживания железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019 года. Потому что если потянуть с этим еще, то там мы уже со своими поездами никому не будем нужны", - пишет автор.

Петиция была обнародована 25 июля, на сегодня она набрала 2499 голосов из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал УНН, ранее Зеленского призвали уменьшить зарплату Коболева "в 70 раз".

Украинские Национальные Новости

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