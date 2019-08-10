Українці запропонували Зеленському зменшити зарплату Коболєва “в 70 разів”

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. На сайті Глави держави триває збір підписів до петиції за зменшення розміру заробітної платні глави НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва “в 70 разів”. Відповідна петиція за номером № 22/069050-еп зареєстрована на сайті Президента, передає УНН.

“Андрій Коболєв, керівник НАК „Нафтогаз України“, за 2017 рік та ще 15 топ-мененджерів цієї державної компанії отримали аж 204 мільйони народних гривень „зарабітної“ плати і „премій“!!! Це по 12,750 млн грн на 16 осіб!!! І це в той час, коли більшість українців виживають та ледве сплачують захмарні комунальні тарифи!!!” — йдеться в тексті петиції.

Петиція вже набрала 700 голосів з 25 000 необхідних. До завершення збору підписів залишився 91 день.

Як повідомляв УНН, раніше українці попросили Президента позбавити Надію Савченко звання Героя України

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