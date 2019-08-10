Українці запропонували Зеленському зменшити зарплату Коболєва “в 70 разів”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На сайті Глави держави триває збір підписів до петиції за зменшення розміру заробітної платні глави НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва “в 70 разів”. Відповідна петиція за номером № 22/069050-еп зареєстрована на сайті Президента, передає УНН.
“Андрій Коболєв, керівник НАК „Нафтогаз України“, за 2017 рік та ще 15 топ-мененджерів цієї державної компанії отримали аж 204 мільйони народних гривень „зарабітної“ плати і „премій“!!! Це по 12,750 млн грн на 16 осіб!!! І це в той час, коли більшість українців виживають та ледве сплачують захмарні комунальні тарифи!!!” — йдеться в тексті петиції.
Петиція вже набрала 700 голосів з 25 000 необхідних. До завершення збору підписів залишився 91 день.
Як повідомляв УНН, раніше українці попросили Президента позбавити Надію Савченко звання Героя України.