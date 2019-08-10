Украинцы предложили Зеленскому уменьшить зарплату Коболева "в 70 раз"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На сайте Главы государства продолжается сбор подписей к петиции за уменьшение размера заработной платы главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева "в 70 раз". Соответствующая петиция по телефону № 22/069050-эп зарегистрирована на сайте Президента, передает УНН.
"Андрей Коболев, руководитель НАК" Нафтогаз Украины", за 2017 и еще 15 топ-мененджер этой государственной компании получили до 204 миллионов народных гривен "заработной" платы и "премий"!!! Это по 12,750 млн грн на 16 человек !!! И это в то время, когда большинство украинцев выживают и с трудом оплачивают заоблачные коммунальные тарифы!!!" - говорится в тексте петиции.
Петиция уже набрала 700 голосов из 25 000 необходимых. До завершения сбора подписей остался 91 день.
Как сообщал УНН, ранее украинцы попросили Президента лишить Надежду Савченко звания Героя Украины.