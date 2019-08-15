Зеленському запропонували пустити потяги в Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На сайті Глави держави триває збір підписів до петиції щодо повернення залізничного сполучення з окупованою Автономною Республікою Крим. Відповідна петиція за номером № №22/066922-еп зареєстрована на сайті Президента, передає УНН.
"Пройшло майже п'ять з половиною років як 26.12.2014 з київського вокзалу відправився останній потяг до Сімферополя. Пройшло майже п'ять з половиною років як з 26.12.2014 перевезеннями до АР Крим займаються нелегальні перевізники шляхом доставки пасажирів автобусами до адміністративної межі із АР Крим і пересадкою у інший транспортний засіб на іншій стороні", - зазначає автор петиції.
Він зазначає, що віддав свій голос на президентських виборах за Зеленського, тому що вірить, що "Ви зможете змінити цю країну, нарешті об'єднати всі протиборчі табори".
"Я вважаю, що слід почати з малого - з транспортного сполучення. Нехай повернення АР Крим під українську юрисдикцію ще за горами, та хоча б дайте можливість українцям вільно відвідувати українську ж територію у АР Крим. Для цього не потрібно будувати нові залізничні шляхи, інфраструктура давно налагоджена. Просто одним указом скасувати заборону і пустити потяги до початку налагодження залзничного сполучення через Кримський міст, до грудня 2019. Бо якщо потягнути з цим ще, то там ми вже зі своїми потягами нікому не будемо потрібні", - пише автор.
Петиція була оприлюднена 25 липня,ю станом на сьогодні вона набрала 2499 голосів з 25 тис. необхідних.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленського закликали зменшити зарплату Коболєва “в 70 разів”.