Зеленскому представят на утверждение 21 кандидатуру в судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Высший совет правосудия, по результатам рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины, принял решение внести Президенту Владимиру Зеленскому представление о назначении 21 судьи. Об этом сообщили в управлении информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП, передает УНН.
"Судьи прошли квалификационное оценки на соответствие занимаемой должности. Решением ВККСУ они признаны соответствующими занимаемой должности, и рекомендуются для назначения на должность", - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения рекомендаций ВККСУ Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судей на должности.
"Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины представление о назначении 21 судьи", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский постановил назначить 41 судью в местные общие суды.