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Зеленський призначив понад 40 суддів y місцевих загальних судах

Зеленський призначив понад 40 суддів y місцевих загальних судах

Київ • УНН

 • 22578 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський постановив призначити 41 суддю y місцевих загальних судах. Про це йдеться у відповідному указі Президента №698/2019 від 17 вересня, передає УНН.

Так, відповідно до Указу, Президент постановив призначити y місцевих загальних судах на посади чотирьох суддів у судах Вінницької області, двох – у судах Дніпропетровської області та 8 у судах міста Дніпро, двох суддів у судах Донецької області та трьох – у судах міста Житомир.

Також Президент постановив призначити на посади одного суддю до суду Запорізької області та одного – до Запоріжжя, трьох суддів в суди Київської області, одного – до Кіровоградської, одного – до Львівської, одного суддю до суду міста Миколаїв, одного – до суду Одеси, одного суддю призначив до суду Полтавської області і двох – до судів Рівненської, один суддя був призначений до суду Тернопільської області, один – у суд Харківської області і двоє – до судів Харкова.

Крім того, відповідно до указу, Президент постановив призначити y місцевих загальних судах на посади двох суддів у судах Херсонської області, двох – у судах Хмельниччини, одного суддю до суду Черкаської області і двох – до судів міста Черкаси.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський звільнив чотирьох начальників Управління Служби безпеки в регіонах, а також призначив чотирьох.

Українські Національні Новини

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