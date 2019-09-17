Зеленский назначил более 40 судей в местных общих судах

Так, согласно Указу, Президент постановил назначить в местных общих судах на должности четырех судей в судах Винницкой области, двух - в судах Днепропетровской области и 8 в судах города Днепр, двух судей в судах Донецкой области и трех - в судах города Житомир.

Также Президент постановил назначить на должности одного судью в суд Запорожской области и одного - в Запорожье, трех судей в суды Киевской области, одного - в Кировоградской, одного - во Львовской, одного судью в суд города Николаева, одного - в суд Одессы, одного судью назначил в суд Полтавской области и двух - в суды Ровенской, один судья был назначен в суд Тернопольской области, один - в суд Харьковской области и два - в суды Харькова.

Кроме того, согласно указу, Президент постановил назначить в местных общих судах на должности двух судей в судах Херсонской области, двух - в судах Хмельницкой, одного судью в суд Черкасской области и двух - в суды города Черкассы.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский уволил четырех начальников Управления Службы безопасности в регионах, а также назначил четырех.