Зеленському представлять на затвердження 21 кандидатуру в судді
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Вища рада правосуддя, за результатами розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, ухвалила внести Президенту Володимиру Зеленському подання про призначення 21 судді. Про це повідомили в управлінні інформації та забезпеченні комунікаційної діяльності ВРП, передає УНН.
"Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді. Рішенням ВККСУ їх визнано такими, що відповідають займаній посаді, та рекомендовано для призначення на посаду", - йдеться в повідомлені.
За результатами розгляду рекомендацій ВККСУ Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення суддів на посади.
"Вища рада правосуддя ухвалила внести Президентові України подання про призначення 21 судді", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський постановив призначити 41 суддю y місцевих загальних судах.