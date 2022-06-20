Зеленскому подарили "Мрию"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили игрушечную “Мрию” — Ан-225. Подарком Глава государства похвастался в своем Instagram, пишет УНН.
Цитата
“Наша украинская „Мрия“ от наших украинских студентов и работников „Антонова“. Символ несгибаемости и будущей победы. Спасибо за такой ценный подарок”, — написал Президент.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним
В конце февраля российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 “Мрия”. Это произошло на аэродроме “Антонов” в Гостомеле под Киевом, где находился самолет.