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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 71377 просмотра

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Зеленскому подарили "Мрию"

Зеленскому подарили "Мрию"

Киев • УНН

 • 426700 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили игрушечную “Мрию” — Ан-225. Подарком Глава государства похвастался в своем Instagram, пишет УНН.

Цитата

“Наша украинская „Мрия“ от наших украинских студентов и работников „Антонова“. Символ несгибаемости и будущей победы. Спасибо за такой ценный подарок”, — написал Президент.

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Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Напомним

В конце февраля российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 “Мрия”. Это произошло на аэродроме “Антонов” в Гостомеле под Киевом, где находился самолет.

Украинские Национальные Новости

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