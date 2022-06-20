Зеленському подарували “Мрію”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському подарували іграшкову “Мрію” — Ан-225. Подарунком Глава держави похизувався в своєму Instagram, пише УНН.
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“Наша українська „Мрія“ від наших українських студентів і працівників „Антонова“. Символ незламності і майбутньої перемоги. Дякую за такий цінний подарунок”, — написав Президент.
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Нагадаємо
В кінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації — легендарний Ан-225 “Мрія”. Це відбулося на аеродромі “Антонов” в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.