Зеленському подарували “Мрію”

Цитата

“Наша українська „Мрія“ від наших українських студентів і працівників „Антонова“. Символ незламності і майбутньої перемоги. Дякую за такий цінний подарунок”, — написав Президент.

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Нагадаємо

В кінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації — легендарний Ан-225 “Мрія”. Це відбулося на аеродромі “Антонов” в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.