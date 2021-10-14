Зеленскому на передовой доложили об оперативной ситуации и показали противодроновое ружье

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113559 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110443 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109172 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137872 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121682 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуацию на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья, сообщили в ОП.

Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы.

Президент вручил украинским защитникам ценные подарки.

"Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!" - сказал Глава государства.

Владимир Зеленский также посмотрел рисунки, которые дети присылали нашим защитникам на фронт.

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Добавим

В Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы отмечается День защитников Украины одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.

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