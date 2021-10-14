Зеленскому на передовой доложили об оперативной ситуации и показали противодроновое ружье
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуацию на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья, сообщили в ОП.
Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы.
Президент вручил украинским защитникам ценные подарки.
"Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!" - сказал Глава государства.
Владимир Зеленский также посмотрел рисунки, которые дети присылали нашим защитникам на фронт.
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В Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы отмечается День защитников Украины одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.