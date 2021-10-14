Зеленському на передовій доповіли про оперативну ситуацію та показали протидронову рушницю

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Київ • УНН

 • 46198 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Під час робочої поїздки до Донецької області у День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об’єднаних сил, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці та ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці, повідомили в ОП.

Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями та оглянув умови несення служби.

Президент вручив українським захисникам цінні подарунки.

“Дякую за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!” — сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також переглянув малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт.

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Додамо

В Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День захисників України водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.

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