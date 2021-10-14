Зеленському на передовій доповіли про оперативну ситуацію та показали протидронову рушницю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Під час робочої поїздки до Донецької області у День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об’єднаних сил, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Глава держави заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці та ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці, повідомили в ОП.
Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями та оглянув умови несення служби.
Президент вручив українським захисникам цінні подарунки.
“Дякую за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!” — сказав Глава держави.
Володимир Зеленський також переглянув малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт.
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Додамо
В Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День захисників України водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.