Зеленскому дают меньше года, чтобы показать способность управлять страной — соцопрос

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому избиратели дают не больше года, чтобы понять, справился ли он с руководством страны. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, обнародованные Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

Данные показали, что менее четверти избирателей (22,3%) дают новоизбранному Президенту Украины не более 100 дней, еще четверть (26,2%) - полгода, после чего станет ясно, справился он с руководством страной или нет. Срок в год дают еще 35,5%.

"Итак, новоизбранному Президенту Украины избиратели дают не больше года, чтобы понять, он справился с руководством страны. Данные показывают, что более 80% максимум через год будут определять свое отношение к Президенту Украины, основываясь на действиях и результатах в соответствии со своими ожиданиями", - говорится в рейтинге.

Справка. Приведенные данные были получены в ходе национального социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", Центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко с 30 апреля по 10 мая 2019 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3000 респондентов. Метод получения информации - индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту проживания респондента 1500 с использованием бумажной анкеты и 1500 с использованием анкеты на планшете. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах и соотношении переменных от 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 составляют 1,10 - 1,83 процента.

Напомним, почти четверть опрошенных граждан Украины считают, что из-за президентских выборов в украинском обществе усилился раскол.

Украинские Национальные Новости

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