Зеленському дають менш ніж рік, щоб показати здатність керувати країною – соцопитування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Новообраному Президенту України Володимиру Зеленському виборці дають не більше року, щоб зрозуміти, чи він впорався з керівництвом країни. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, оприлюднені Соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.

Дані показали, що менше чверті виборців (22,3%) дають новообраному Президенту України не більше 100 днів, ще чверть (26,2%) – півроку, після чого стане зрозуміло, впорався він з керівництвом країною чи ні. Термін в рік дають ще 35,5%.

"Отже, новообраному Президенту України виборці дають не більше року, щоб зрозуміти, чи він впорався з керівництвом країни. Дані показують, що більш ніж 80% максимум через рік будуть визначати своє ставлення до Президента України, базуючись на діях та результатах відповідно до своїх очікувань", - йдеться в рейтингу.

Довідка. Наведені дані були отримані в ході національного соціологічного дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", Центр "Соціальний моніторинг", Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 30 квітня по 10 травня 2019 року в 24-х областях України та м. Києві. Всього опитано 3000 респондентів. Метод отримання інформації – індивідуальне інтерв’ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента: 1500 з використанням паперової анкети та 1500 з використанням анкети на планшеті. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,10 – 1,83 відсотка.

Нагадаємо, майже чверть опитаних громадян України вважають, що через президентські вибори в українському суспільстві посилився розкол.

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