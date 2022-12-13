Зеленского пригласили выступить на саммите ЕС 15 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского выступить 15 декабря на саммите лидеров Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на твитер Зеленского.
Детали
"Поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля за приглашение выступить на заседании #EUCO 15 декабря. Обсудили роль ЕС и государств-членов в реализации формулы мира. Благодарны за увеличение на 2 млрд евро Европейского фонда мира и разблокировку новой финансовой программы объемом 18 млрд евро", – отметил Зеленский.
Также президент Украины заявил о необходимости скорейшего одобрения девятого пакета санкций против россии и сообщил о прогрессе в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.
"Скоординировали дальнейшие шаги по движению Украины к членству в ЕС", – добавил Зеленский.
Напомним
Шарль Мишель сообщил, что в центре внимания саммита лидеров Европейского Союза 15 декабря будет Украина и ее поддержка.