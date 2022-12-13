Зеленського запросили виступити на саміті ЄС 15 грудня

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"Подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю за запрошення виступити на засіданні #EUCO 15 грудня. Обговорили роль ЄС та держав-членів у реалізації формули миру. Вдячні за збільшення на 2 млрд євро Європейського фонду миру та розблокування нової фінансової програми обсягом 18 млрд євро", – зазначив Зеленський.

Також президент України заявив про необхідність швидкого схвалення дев'ятого пакету санкцій проти росії та повідомив про прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

"Скоординували подальші кроки щодо руху України до членства в ЄС", – додав Зеленський.

Нагадаємо

Шарль Мішель повідомив, що у центрі уваги саміту лідерів Європейського Союзу 15 грудня буде Україна та її підтримка.