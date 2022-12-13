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Зеленського запросили виступити на саміті ЄС 15 грудня

Зеленського запросили виступити на саміті ЄС 15 грудня

Київ • УНН

 • 486886 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голова Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського виступити 15 грудня на саміті лідерів Євросоюзу. Про це повідомляє УНН із посиланням на твітер Зеленського.

Деталі

"Подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю за запрошення виступити на засіданні #EUCO 15 грудня. Обговорили роль ЄС та держав-членів у реалізації формули миру. Вдячні за збільшення на 2 млрд євро Європейського фонду миру та розблокування нової фінансової програми обсягом 18 млрд євро", – зазначив Зеленський.

Також президент України заявив про необхідність швидкого схвалення дев'ятого пакету санкцій проти росії та повідомив про прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

"Скоординували подальші кроки щодо руху України до членства в ЄС", – додав Зеленський.

Нагадаємо

Шарль Мішель повідомив, що у центрі уваги саміту лідерів Європейського Союзу 15 грудня буде Україна та її підтримка.

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