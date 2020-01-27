Зеленский уволил Витренко с должности члена наблюдательного совета Укроборонпрома
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ №23/2020, которым прекратил полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Витренко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
"Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Ю. Витренко", - говорится в тексте указа.
Напомним, в начале месяца исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что никаких новых договоренностей о прямых поставках газа из РФ в Украину нет.
Позже Юрий Витренко объяснил многомиллионную премию, которую еще не получил.