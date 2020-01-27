Зеленский уволил Витренко с должности члена наблюдательного совета Укроборонпрома

"Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Ю. Витренко", - говорится в тексте указа.

Напомним, в начале месяца исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что никаких новых договоренностей о прямых поставках газа из РФ в Украину нет.

Позже Юрий Витренко объяснил многомиллионную премию, которую еще не получил.