Ніяких нових домовленостей про прямі поставки газу з РФ в Україну немає - Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Наразі не існує жодних нових домовленостей або нового процесу щодо відновлення прямих поставок газу з Росії в Україну. Про це під час брифінгу в четвер заявив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
"Щодо прямих поставок газу, завершилась дія попереднього контракту, за яким були передбачені прямі поставки. Нагадаю, що це не "Нафтогаз" відмовився від прямих поставок, не українські політики, це "Газпром" відмовився постачати газ за цим контрактом в Україну. Ніяких нових домовленостей або нового процесу щодо домовленостей немає. Наразі, принаймні з боку "Нафтогазу", ніякої розмови про прямі поставки немає", - сказав Вітренко.
Водночас він зауважив, що "наразі немає законодавчих обмежень для того, щоб всі користувачі системи прийшли до оператора, забронювали потужності на вхід в Україну з боку РФ і почали таким чином отримувати ці прямі поставки".
Нагадаємо, до кінця 2019 року новий український оператор ГТС підписав угоди зі всіма суміжними операторами, а саме – Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії. Так було створено підстави для старту роботи Оператора ГТС України та для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС з РФ до європейських країн з 1 січня 2020 року.
Це сталося після того, як у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий газовий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки - 65 млрд куб. м газу на перший рік та по 40 млрд куб. м на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.