Зеленський звільнив Вітренка з посади члена наглядової ради Укроборонпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський видав указ №23/2020, яким припинив повноваження члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Вітренка. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Глави держави.
"Припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" Ю. Вітренка", - йдеться у тексті указу.
Нагадаємо, на початку місяця виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що ніяких нових домовленостей про прямі поставки газу з РФ до України немає.
Пізніше Юрій Вітренко пояснив багатомільйонну премію, яку ще не отримав.