Зеленский уволил Танцюру и назначил нового командующего Сил теробороны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский 9 октября назначил нового командующего Сил территориальной обороны Украины - им стал Анатолий Баргилевич. Об этом говорится в указе Зеленского, сообщает УНН.
Детали
"Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины - говорится в указе президента.
В то же время предыдущего командующего Сил теробороны генерал-майора Игоря Танцюру Зеленский уволил с должности.
"Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.
Справочно
Анатолий Баргилевич - генерал-майор Вооруженных сил Украины, с 2022 года начальник штаба восточной группировки войск. Также в 2020-2022 годах был заместителем командующего СВ ВСУ по территориальной обороне.