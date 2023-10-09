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Зеленський звільнив Танцюру та призначив нового командувача Сил тероборони

Київ • УНН

 • 1037160 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський 9 жовтня призначив нового командувача Сил територіальної оборони України — ним став Анатолій Баргилевич. Про це йдеться в указі Зеленського, повідомляє УНН

Деталі

“Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", - йдеться в указі президента.

Водночас попереднього командувача Сил тероборони генерал-майора Ігор Танцюру Зеленський звільнив з посади.

“Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України”, - йдеться в указі.

Довідково

Анатолій Баргилевич — генерал-майор Збройних сил України, з 2022 року був начальником штабу східного угруповання військ. Також у 2020-2022 роках був заступником командувача СВ ЗСУ з територіальної оборони.

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