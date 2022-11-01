Зеленский встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики

Детали

Зеленский также отметил роль Кадри Симсон в присоединении Украины к европейской энергосети ENTSO-E. Он напомнил, что после присоединения наше государство начало экспортировать электроэнергию в Европу и может выступать одним из гарантов стабильности энергосистемы ЕС.

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«К сожалению, из-за ударов ракетами и беспилотниками-камикадзе со стороны рф по нашей энергосистеме мы приостановили этот процесс. Но я уверен, что мы все восстановим, и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу», – подчеркнул Президент Украины.

Глава государства проинформировал еврокомиссара о последствиях энергетического терроризма со стороны россии, которая серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, а также о мерах, которые принимает наше государство для стабилизации работы энергосети.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины. Зеленский обратил внимание на целесообразность создания платформы для поддержки украинской экономики, в частности энергетической сферы, наподобие Контактной группы в формате «Рамштайн».

«Эта платформа, такой «экономический Рамштайн», строится и начнёт работать. Вопрос энергетики сегодня идет рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка», – убежден Глава государства.

Отдельное внимание стороны уделили дальнейшему усилению энергетических санкций против рф. Президент Украины призвал ввести ценовые ограничения на российский газ в дополнение к ценовым ограничениям на нефть, а также ограничить поставки российского сжиженного газа в страны ЕС в рамках следующего санкционного пакета, который необходимо утвердить как можно быстрее.

Дополнение

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сегодня прибыла в украинскую столицу после ракетных ударов рф. Она заявила о необходимости увеличения поддержки украинского энергосектора.