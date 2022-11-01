До Києва прибула єврокомісарка з питань енергетики

Цитата

«Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку росії - жорстока та нелюдська тактика, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими. ЄС стоїть поруч з Україною, щоб допомогти їм, доки вони не переможуть», - написала вона.

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Вона зазначила, що бачила масштаби руйнувань в Україні на власні очі і «докладаю всіх зусиль, аби збільшити фінансову, технічну та практичну підтримку».

«Це має йти від інституцій ЄС, держав-членів, наших міжнародних партнерів та приватних донорів. Ми не можемо гаяти часу!» - сказала Сімсон.

Своєю чергою, міністр енергетики України Герман Галущенко привітав європейську колегу у Києві.

«Підтримка та солідарність Європейського Союзу багато значать для всієї України. Радий зустріти доброго друга України Кадрі Сімсон у незламному Києві», - написав він в Twitter.

Доповнення

Російські окупанти намагаються атакувати міста України ракетами, ушкоджуючи енергетичну інфраструктуру країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що дванадцять країн постачатимуть енергетичне обладнання в Україну для відновлення пошкодженої внаслідок російського ракетного терору інфраструктури.