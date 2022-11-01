Зеленський зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики

Деталі

Зеленський також відзначив роль Кадрі Сімсон у приєднанні України до європейської енергомережі ENTSO-E. Він нагадав, що після приєднання наша держава почала експортувати електроенергію у Європу й може виступати одним із гарантів стабільності енергосистеми ЄС.

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«На жаль, через удари ракетами та безпілотниками-камікадзе з боку рф по нашій енергосистемі ми призупинили цей процес. Але я впевнений, що ми все відновимо, і в більш спокійний час, коли буде стабілізована ситуація в нашій енергосистемі, ми продовжимо експорт електроенергії у Європу», – наголосив Президент України.

Голова Держави поінформував єврокомісара про наслідки енергетичного тероризму з боку росії, яка серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, а також про заходи, яких вживає наша держава для стабілізації роботи енергомережі.

Сторони обговорили подальші кроки із забезпечення енергетичної безпеки України. Зеленський звернув увагу на доцільність створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на зразок Контактної групи у форматі «Рамштайн».

«Ця платформа, такий «економічний Рамштайн», будується й почне працювати. Питання енергетики сьогодні йде поруч із фінансовою кризою та дефіцитом зброї, тому має бути створений такий майданчик», – переконаний Глава держави.

Окрему увагу сторони приділили подальшому посиленню енергетичних санкцій проти рф. Президент України закликав запровадити цінові обмеження на російський газ на додачу до цінових обмежень на нафту, а також обмежити постачання російського скрапленого газу до країн ЄС у межах наступного санкційного пакету, який необхідно затвердити якнайшвидше.

Доповнення

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон сьогодні прибула до української столиці після ракетних ударів рф. Вона заявила про необхідність збільшення підтримки українського енергосектору.