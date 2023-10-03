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Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Певкуром: обсудили ситуацию на фронте и потребности Сил обороны

Киев • УНН

 • 356842 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел встречу с министром обороны Эстонской Республики Ханно Певкуром, который находится с визитом в нашей стране. Глава государства поблагодарил Эстонию за лидерство в оказании помощи Украине для противостояния агрессии рф, сообщает УНН.

Цитата

“Благодарен правительству вашей страны, обществу и всем, кто рядом с украинцами во время полномасштабной войны россии. Это чрезвычайно важно. Мы этого никогда не забудем. Вы очень нам помогли, и мы высоко ценим это. Особенно это было важно в первые дни российского вторжения”, — заявил Зеленский.

Президент рассказал министру обороны Эстонии о ситуации на фронте, первоочередных потребностях украинских воинов.

Стороны обсудили возможности дополнительных механизмов оборонного содействия нашему государству с стороны Эстонии.

Отдельно была отмечена ведущая роль Эстонской Республики в запуске ИТ-коалиции для Украины во время недавней встречи в формате “Рамштайн”.

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В свою очередь Ханно Певкур отметил, что “Эстония будет с Украиной так долго, как потребуется”.

“Мы пытаемся найти новые пути поддержки. Мы общались сегодня с Рустемом (министром обороны Украины-ред.) по вариантам этой поддержки”, — заявил министр.

Он также отметил, что Эстония также будет помогать отстраивать Украину.

“Мы открываем реконструированный мост завтра. И садик, новые проекты”, — добавил Певкур.

Также Зеленский и Певкур обменялись мнениями о взаимодействии Украины и Эстонии на пути к европейской и евроатлантической интеграции нашей страны.

Украинские Национальные Новости

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