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Естонія планує купити у США ракети великої дальності ATACMS

Естонія планує купити у США ракети великої дальності ATACMS

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Естонія розраховує, що разом із РСЗО HIMARS Естонія США продадуть також й ракети великої дальності ATACMS. Про це повідомляє ERR із посиланням на заяву директора державного Центру оборонних інвестицій Магнуса Саара, пише УНН.

Деталі

У грудні минулого року Естонія підписала угоду з США про закупівлю пускових установок HIMARS, ракет та іншого необхідного обладнання. Поставки відбудуться протягом 2025 року.

Також країна направила США запит про купівлю далекобійних ракет класу ATACMS.

“У майбутньому, звичайно, ми плануємо самі купувати такі боєприпаси, але це музика майбутнього і дуже залежить від того, чи дадуть нам США дозвіл на продаж таких боєприпасів”, — сказав Саар.

Нагадаємо

Financial Times повідомило деталі про рішення США по поставках далекобійних ракет ATACMS, які просила Україна.

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